شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف طن «أسماك فاسدة» في مركبة مخالفة لاشتراطات التخزين والنقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت بلدية غرب الدمام طنا من الأسماك تظهر عليها علامات التلف والفساد، داخل مركبة غير مهيأة للنقل والتخزين، وسط بيئة تفتقر لاشتراطات سلامة تخزين ونقل الغذاء، وجار العمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف، وذلك ضمن جولات البلدية التي تنفذها للتأكد من سلامة الغذاء.

وأوضح رئيس البلدية م. فايز الشمري، أن الجولات التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تأتي في إطار مسؤولياتها لمراقبة الأسواق، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية والاحترازية، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع كافة.

وأشار إلى تكثيف نشاط البلدية الرقابي؛ لضمان المحافظة على سلامة الأغذية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة، موضحا أن المركبة تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية للتخزين والتعبئة، الأمر الذي يؤدي إلى تلف وفساد المواد الغذائية، من حيث إن المركبة غير مخصصه لنقل الأسماك.

وأكد استمرار الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حرصا على سلامة المستهلكين، وضمان وصول المواد الغذائية بشكل آمن.