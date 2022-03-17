شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية القطيف يبحث المقترحات الخدمية والتنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس بلدية محافظة القطيف م. صالح القرني، اقتراحات الأهالي، خلال استقباله عددا من الوفود، خلال الفترة الماضية.

واستعرض أهم المشاريع النوعية المستهدفة للتنفيذ في الجش، خلال الفترة الحالية والمستقبلية، مؤكدًا أهمية دعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة السكان في المشاريع والبرامج التنموية.

وفي التوبي، أكد م. القرني أن البلدية بكل أقسامها تسعد بتواصل الجميع للاطلاع على مشاريعها، التي تسعى بشكل مكثف على العمل عليها، وأن المواطن شريك أساسي في تنفيذ الخطط التنموية للارتقاء بالخدمات بما يعزز من عناصر جودة الحياة.

واستمع إلى المقترحات والاحتياجات الخدمية والتنموية، خلال استقباله وفد أهالي سيهات، متمنيًا أن تستمر هذه اللقاءات التي من شأنها مشاركة الأهالي بالجهود، التي تقدمها البلدية.

كما استمع لمقترحات واحتياجات أهالي تاروت، إضافة إلى الرؤى المستقبلية لهم، مؤكدًا أن المواطن هو الشريك الأساسي في التنمية.