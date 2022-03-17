شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مستفيدا من «إعداد القيادات الشابة» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مجلس شباب المنطقة الشرقية، إحدى مبادرات إمارة الشرقية، أمس الأول، برنامج إعداد القيادات الشابة «CEO Boot Camp»، بمشاركة 27 شابا وفتاة، وذلك في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» بالخبر.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس م. حسام الغريب، أن البرنامج يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس عام المجلس، على تقديم مبادرات نوعية لشباب المنطقة بما يتلاءم مع طموحاتهم ويتواءم مع أحدث المعايير والمتغيرات في قطاع تنمية الشباب وفقا لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أن البرنامج استمر ثلاثة أيام وتضمن 8 ورش عمل متخصصة في توجيه قادة المستقبل، وتعزيز قدراتهم في التغلب على التحديات، منوها بحرص المجلس على تطوير قدرات شباب المنطقة وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.