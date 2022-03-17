شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الملف الطبي الإلكتروني لمرضى «إرادة» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن رئيس تشغيل مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام د. محمد الزهراني، أمس، الملف الطبي الإلكتروني بحضور قيادات من تجمع الشرقية الصحي ومدراء الإدارات المعنية في المجمع.

وأوضح، خلال التدشين، أن الملف الطبي الإلكتروني هو حجر الأساس للخدمات الطبية المقدمة في المجمع، والذي يعنى بتسهيل رحلة المريض بدءًا من التسجيل، مرورًا بجميع الخدمات المقدمة له في المجمع، بما يسهم في رفع مستوى جودة الرعاية الطبية المقدمة، ورفع مستوى الإنتاجية والتشغيل؛ لتتوافق مع توجيهات وتطلعات المسؤولين في تجمّع الشرقية الصحي.

وأشار إلى تطبيق النظام بأعلى المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة، ويشمل تحديث البيانات للتاريخ المرضي بشكل كامل، بدءًا من التشخيص وصرف الأدوية ونتائج التحاليل؛ مما يُسهم في رفع جودة البيانات الصحية للمستفيدين من الخدمات الصحية في مجمع إرادة والصحة النفسية.

وأكد د. الزهراني أن مثل هذه الإجراءات تسهم في التخلص من التعامل الورقي مرورًا بتبادل المعلومات بين أقسام المجمع وانتهاءً بمؤشرات الأداء.