شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 50 ألف زهرة في الشوارع والميادين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية غرب الدمام 50 ألف زهرة ووردة، في الشوارع والميادين، وذلك ضمن مبادرة «شرقية خضراء»، وفي إطار جهودها الخدمية المختلفة، وخطتها في زيادة الرقعة الخضراء، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه وإضفاء الطابع البصري والجمالي على المواقع البارزة من خلال تنسيق تلك المواقع وتحسينها وتجميلها وإبرازها بما يتناسب مع جودة الحياة والمظهر العام، ويسهم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن.

وأوضح رئيس البلدية م. فايز الشمري أن إدارة الحدائق والتجميل قامت بأعمال زراعة الزهور، وفق برامج معدَّة لزراعة الزهور الموسمية والحرص الدائم على أعمال الصيانة والري، وذلك استمرارًا للتحسين البصري.