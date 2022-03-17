شكرا لقرائتكم خبر عن رفع بسطات عشوائية لـ«الجائلة» وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عدة بسطات عشوائية، خلال جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين من العمالة الوافدة، إضافةً إلى مصادرة الفاكهة والخضراوات والأطعمة، وتم تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية، وذلك في إطار جهودها للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.

ونفذت البلدية جولات ميدانية على المراكز التجارية والأسواق، شملت 114 جولة، أسفرت عن ضبط 72 إنذارًا، وتحرير 119 مخالفة، ومباشرة 7 بلاغات وإغلاقها، وتم استكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صوّر وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.