شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث القضايا الإقليمية والدولية وتطورات أوكرانيا مع رئيس وزراء بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها.

واستعرض سمو ولي العهد مع «جونسون» خلال جلسة مباحثات عقدها معه في الديوان الملكي بقصر اليمامة عقب استقباله وإجراء مراسم الاستقبال الرسمية له، أمس القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان «الوزير المرافق»، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة.

ومن الجانب البريطاني، وزير الاستثمار جيرالد ادجار جريمسون، والسفير لدى المملكة نيل كرومبتون، والسكرتير الخاص مارتن إلكسندر بيلي رينولدز، ونائب مستشار الأمن القومي ديفيد كواري، وسكرتيرة شؤون الصحافة لرئيس الوزراء البريطاني روزماري فورين إليزابيث بات ويليامز، ومستشار سياسة خارجية جون باتريك آرثر بيو.

بعد ذلك عُقد مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي - البريطاني، وتم توقيع مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقّعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

حضر مجلس الشراكة الإستراتيجي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان «الوزير المرافق»، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحة، والوفد الرسمي لرئيس وزراء بريطانيا.