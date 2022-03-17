شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يتلقى التهاني من قادة الدول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها -أيده الله- في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت «ولله الحمد» بالنجاح. وسأل سمو أمير دولة الكويت الشقيقة الله سبحانه أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بوافر الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- برقية تهنئة من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، سائلاً المولى «جل وعلا» أن يديم عليه موفور الصحة والعافية. وتلقى خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- برقية تهنئة مماثلة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- برقيات تهنئة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها -أيده الله- في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت ولله الحمد بالنجاح. وسأل سمو الشيخ خليفة بن زايد، وسمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ محمد بن زايد، الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد، وللمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.