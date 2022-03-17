شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامتك أبو فهد».. تغريدات تفيض حبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، انتشار تغريدات صادقة تدعو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بتمام العافية والصحة والسلامة، بعد إعلان الديوان الملكي إجراءه -يحفظه الله- بعض الفحوصات الطبية، وتغيير بطارية منظم ضربات القلب، تكللت «ولله الحمد» بالنجاح.

وتنوعت التغريدات لشخصيات عديدة أمراء ومسؤولين وإعلاميين ومثقفين ورياضيين وفنانين، ومواطنين، وأشقاء عرب، كل يلهج لسانه بالدعاء لله ضمن هاشتاق «سلامتك يا أبو فهد»، وهاشتاق «#خادم_الحرمين_الشريفين»، وهاشتاق «#الملك_سلمان» أن يمنّ على الملك المفدى بالشفاء التام، ويمده بالصحة والعافية ويديمه ذخرًا لنا وللوطن.

ورصدت ”الخليج 365” عددًا من التغريدات:

مجلس الشورى: حمدًا لله على سلامتكم يا خادم الحرمين الشريفين، وأمدكم الله بالصحة والعافية.

وزارة الخارجية: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين.

رئاسة شؤون الحرمين: الرئيس العام يرفع التهنئة باسمه وباسم أئمة وخطباء ومؤذني ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية.

وزارة التعليم: أمدك الله بالصحة والعافية.. وحفظك لنا ذخراً.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: حفظكم الله من كل سوء، وأدامكم لنا ذخراً يا خادم الحرمين الشريفين.