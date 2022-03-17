شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامتك أبو فهد».. تغريدات تفيض حبا والان نبدء بالتفاصيل
وتنوعت التغريدات لشخصيات عديدة أمراء ومسؤولين وإعلاميين ومثقفين ورياضيين وفنانين، ومواطنين، وأشقاء عرب، كل يلهج لسانه بالدعاء لله ضمن هاشتاق «سلامتك يا أبو فهد»، وهاشتاق «#خادم_الحرمين_الشريفين»، وهاشتاق «#الملك_سلمان» أن يمنّ على الملك المفدى بالشفاء التام، ويمده بالصحة والعافية ويديمه ذخرًا لنا وللوطن.
ورصدت ”الخليج 365” عددًا من التغريدات:
مجلس الشورى: حمدًا لله على سلامتكم يا خادم الحرمين الشريفين، وأمدكم الله بالصحة والعافية.
وزارة الخارجية: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين.
رئاسة شؤون الحرمين: الرئيس العام يرفع التهنئة باسمه وباسم أئمة وخطباء ومؤذني ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية.
وزارة التعليم: أمدك الله بالصحة والعافية.. وحفظك لنا ذخراً.
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: حفظكم الله من كل سوء، وأدامكم لنا ذخراً يا خادم الحرمين الشريفين.