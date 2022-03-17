محمد بن مسعود - الدمام - احذر من حرقة اللسان .. قد يكون سببها هذا المرض الخطير

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة حرقة اللسان، فهي تعتبر من المشكلات المزعجة، وتختلف أسبابها من شخص لآخر.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة: “إن حرقة اللسان لها أسباب عدة، أبرزها الحساسية تجاه المعادن كالنيكل والكروم والزئبق الموجودة في حشوات الأسنان مثلا وسوء التغذية مثل نقص الحديد ونقص فيتامين B9 وفيتامين B12 وفيتامين C”، وفق (العين الإخبارية).

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

و أضافت الرابطة” إن حرقة اللسان يمكن أن ترجع أيضا إلى عدوى فطرية أو الارتجاع المريئي والتهابات الكبد والداء البطني والقناة الصفراوية والتهاب القولون التقرحي وداء السكري والنقرس واضطرابات الغدة الدرقية”.

كما تنذر حرقة اللسان بالإصابة بالفيبروميالجيا (ألم عضلي ليفي) أو أحد أمراض السرطان مثل داء هودجكن (نوع من الأورام اللمفاوية).

وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون حرقة اللسان أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم وأدوية الاكتئاب والأدوية أثناء العلاج الكيميائي للسرطان، من ناحية أخرى، قد يكون سبب حرقة اللسان نفسيا مثل الاكتئاب والتوتر النفسي.

وينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء حرقة اللسان وعلاجها بناء على السبب، الذي يتم تشخيصه، على سبيل المثال بواسطة مضادات الفطريات إذا كان سبب الحرقان يرجع للعدوى الفطرية.