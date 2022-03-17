أمير مكة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة مغادرته المستشفى ونجاح الفحوصات الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. أقوى ضربة يتعرض لها الجيش الروسي في اوكرانيا .. الولايات المتحدة تقف خلفها بالسر والطائرات والعربات ومئات الجنود يتحولون لرماد (فيديو)

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