محمد بن مسعود - الدمام - شاب ينهي حياة شقيقة زوجته بأبشع طريقة .. والسبب صادم ولا يخطر على بال احد!!

أقدم شاب على ارتكاب جريمة قتل بشعة بحق شقيقة زوجته بسبب مشاجرة نشبت بينهم في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من شخص وكريمته عن قتل زوج كريمته بقتل شقيقة زوجته وترك الجثة داخل الشقة سكنهما، وفق (المال).

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وبالانتقال والفحص عُثر على جثة المجني عليها داخل الشقة سكنهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، إلى إختباء المتهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم بمأمورية، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليها، على إثرها تعدى عليها مما أسفر عن مصرعها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.