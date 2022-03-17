بالخطوات.. الموارد البشرية توضح طريقة تعديل السجل التجاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات تعديل السجل التجاري بكل سهولة. جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه: “السلام عليكم في حالة تعديل نشاط تجاري للسجل هل يتعدل مباشرة لديكم في وزارة العمل؟”. وأجابت الوزارة في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، بقولها: “بعد تحديث السجل التجاري بوزارة التجارة يتم اتباع الخطوات التالية: – الدخول على خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. – اختيار خدمة تقديم طلب تحديث بيانات التراخيص. أخبار قد تهمك – عمل تحديث لبيانات السجل التجاري. – بعد ذلك يتم التقديم على طلب تغيير نشاط منشأة.

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