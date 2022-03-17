محمد بن مسعود - الدمام - الطب الشرعي الكويتي يكشف تفاصيل انتحار السفاح الهندي قاتل “أسرة العارضية”.. وما أظهرته كاميرات المراقبة بالسجن

كشف الطب الشرعي الكويتي، الأربعاء، عن تفاصيل وفاة المقيم الهندي الموقوف في السجن المركزي على خلفية ارتكابه جريمة قتل عائلة كويتية في منطقة العارضية.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر أمنية، أن تقرير الطب الشرعي أثبت أنه مات منتحرًا، فيما أظهرت كاميرات المراقبة بعد مراجعتها أن المتهم نزع ملابسه، وربطها بالسرير الموجود داخل زنزانته، وأحكم إغلاقها على رقبته حتى فارق الحياة.

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وأضافت المصادر: أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية، وتسلمت ملفها متضمنًا تقرير الطب الشرعي وكيفية الانتحار، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية بصدد إصدار بيان حول ملابسات الواقعة.