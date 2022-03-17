محمد بن مسعود - الدمام - أول تعليق من الكرملين على وصف بايدن لـ “بوتين” بأنه “مجرم حرب”
اليمن السعيد – وكالات : ندد الكرملين، الأربعاء، بتصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن، وصف فيها للمرة الأولى نظيره الروسي فلاديمير بوتن بأنه “مجرم حرب”، معتبرا تلك التصريحات “غير مقبولة ولا تُغتفر”.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بلاده تعتبر “الخطاب غير مقبول ولا يُغتفر، لرئيس دولة قتلت قنابله مئات آلاف الأشخاص في أنحاء العالم”، حسبما نقلت عنه وكالت “تاس”.
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وذكر جو بايدن، الأربعاء، خلال حديثه عن فلاديمير بوتن: “أعتقد أنه مجرم حرب”، وذلك على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا. وأضاف: “القوات الروسية قصفت المستشفيات واحتجزت الأطباء رهائن”.
وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، بأن بايدن كان “يتحدّث من قلبه” بعدما شاهد على التلفاز صورا “للأفعال الهمجية التي يقوم بها دكتاتور متوحش عبر غزوه بلدا آخر”.
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