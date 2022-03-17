محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. أقوى ضربة يتعرض لها الجيش الروسي في اوكرانيا .. الولايات المتحدة تقف خلفها بالسر والطائرات والعربات ومئات الجنود يتحولون لرماد (فيديو)

سيطرت القوات الروسية يوم أمس الثلاثاء على مدينة خيرسون الاستراتيجية في اوكرانيا ، واستطاعت القوات الروسية الوصول إلى مخازن سلاح اوكرانية ووفقاً للتقييمات التمهيدية، يوجد في هذه المستودعات أكثر من 10000 صندوق مع قنابل يدوية من طراز “F-1″، ومئات الصناديق مع طلقات لقاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات، والآلاف من صناديق الذخيرة، والتي سيتم تسليمها لوحدات الشرطة الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ولكن ، تعرضت القوات الروسية لأكبر خسارة عسكرية في ضربة واحدة في خيرسون ، حيث تمركزت عشرات المروحيات والمدرعات والاليات التي كانت تتمركز في مطار خيرسون ، بعد السيطرة على المدينة .

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الاستخباراتي عبر تحديد أماكن المروحيات والصور من الأقمار الصناعية وجرى استهداف المطار بضربات تسببت بأكبر خسارة للجيش الروسي وقتل العشرات من القوات الروسية كما تدمرت نحو 9 مروحيات وعشرات الاليات العسكرية .

ورصد نظام معلومات الحرائق لإدارة الموارد (FIRMS) في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الضربة العسكرية في مطار خيرسون.

ويستخدم نظام (FIRMS) لتتبع الحرائق الكبيرة في العالم.

ووفقًا للبيانات التي جمعها نظام معلومات الحرائق، وقعت الضربة العسكرية حوالي الساعة 1:42 مساءً بالوقت المحلي.

ومن المحتمل أن تكون الضربة التي تعرض لها الجيش الروسي في مطار خيرسون قد تمت بسلاح متطور قدم من ألولايات المتحدة للقوات الاوكرانية وكانت القوة التي تتحكم به متخفية في المدينة ونفذت الضربة وفق معلومات واتصال بينها وبين أمريكا .

وتقع خيرسون على بعد 450 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، كييف.

في غضون ذلك، أظهرت صور عبر الأقمار الاصطناعية الثلاثاء محطة “زابوريجيا” للطاقة النووية في مدينة إنرهودار الأوكرانية، عدم وقوع أي أضرار للمفاعلات الستة هناك بعد أن اشتبكت القوات الروسية في معركة للسيطرة على المحطة.

“زابوريجيا” هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وأثار القتال هناك مخاوف بشأن الأمان.