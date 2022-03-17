محمد بن مسعود - الدمام - الحوثي يحذر البنوك والصرافة في صنعاء من استخدام الإنترنت

منعت مليشيات الحوثي المصنفة كيان إرهابي، البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة المتمردين، من استخدام الإنترنت الفضائي، في ظل الانقطاعات المتكررة للإنترنت عن اليمن.

وذكرت المليشيا، في بيان صادر عن وزارتها للاتصالات، يوم الثلاثاء، إنها تحذر من استخدام أي معدات خاصة بشركة ستارلينك للإنترنت الفضائي، مهددة بمصادرة أي أجهزة بث فضائية والاستيلاء على معداتها وتغريم أصحابها.

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ومع تردي خدمة الانترنت في اليمن، تستخدم شركات الصرافة والبنوك الإنترنت الفضائي لتسيير عملياتها اليومية، كما يتوفر الانترنت الفضائي منذ سنوات في اليمن.

ويأتي تحذير الحوثي بعد تحذير سابق للبنوك ومختلف الشركات والمؤسسات والمرافق والمحلات التجارية من استخدام أجهزة ووصلات المايكروويف، بذريعة أنها غير مرخصة من وزارة الاتصالات التابعة لها.

وطالبت وزارة الاتصالات الحوثية، في بيانها، مستخدمي أجهزة ووصلات المايكروويف غير القانونية بإزالة تلك التجهيزات وسرعة تصحيح أوضاعها.

وتواصل المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، من تشديد الرقابة على خدمة الاتصالات والإنترنت التي أصبحت تستخدم في أعمالها العسكرية بعد قصف التحالف أجهزة الحوثيين العسكرية في صعدة وصنعاء.