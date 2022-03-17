"العلاوي" مدير فرع صندوق التنمية الزراعية سابقا في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - 08-14-1443 12:49 صدى تبوك – التحرير

انتقل إلى رحمة الله تعالى المهندس محمد بن موسى العلاوي مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة سابقا وستُقام الصلاة عليه عقب صلاة عصر اليوم الخميس في مسجد البازعي بتبوك وسيكون العزاء في منزله بحي السليمانية. “صدى تبوك” تتقدم لذوي الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. “إنا لله وإنا إليه راجعون”

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