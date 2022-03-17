مليشيا الحوثي الإرهابية تحرق مزارع مواطنين في الضالع باليمن

محمد بن مسعود - الدمام - أحرقت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم، مزارع وممتلكات عدد من المواطنين، شمال وغرب محافظة الضالع، اليمنية.

وقالت مصادر إن المليشيا الإرهابية، أحرقت وأتلفت مزارع مواطنين، في عدد من مناطق العود ومريس، بإشعال الحرائق فيها، وسط استنكار من الأهالي، حسب “سبتمبر نت”.

وشكا المواطنون بأن المليشيا تسببت بإتلاف مزارع المواطنين في مناطق الفاخر وبلاد اليوبي وصولان وزيلة يعيس، شمال مريس، وذلك بإشعال النيران في مزارعهم، ما أدى إلى احتراقها، لافتين إلى أن حجم النيران كان كبيراً، وطالت عدداً من المنازل المجاورة، والتي استمرت من صباح أمس الثلاثاء حتى وقت متأخر من اليوم نفسه.

وفي وقت سابق قامت المليشيا بإشعال النيران في مضخات مياه ارتوازية في المنطقة ذاتها، كما أنها تمنع المزارعين في المناطق التي تسيطر عليها شمال وغرب الضالع من مزاولة أعمالهم، مما أحرم المئات من الأسر من مصادر عيشها.