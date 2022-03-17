أمير جازان وسمو نائبه يعزيان بوفاة الشاعر والأديب علي صيقل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ جازان
قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , تعازيهما ومواساتهما لذوي الشاعر والأديب علي بن محمد صيقل-رحمه الله- ، الذي وافته المنية بعد معاناته مع المرض.
وثمَّن سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ما قدَّمه الراحل من عطاء وافر في الحركة الأدبية ذودًا وحباً في الدين والوطن.
وسأل سموهما الله -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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