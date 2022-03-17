أمير نجران يرفع التهنئة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وقال سموه : “حمدًا لله على سلامتكم مولاي.. أمدَّكم الله بطول العمر، وأدام عليكم الصحة والعافية، وأقر أعيننا برؤيتكم في خير وهناء”.