روبوت يسهّل الحصول على الماء والأكسجين في الفضاء

محمد بن مسعود - الدمام - ستصنع شركة Rolls-Royce البريطانية روبوتًا للحصول على الماء والأكسجين في الفضاء.
وتشير Sky News إلى أن جورج فريمان وزير العلوم البريطاني أعلن تخصيص منحة مالية قدرها 2 مليون جنيه إسترليني لشركة Rolls-Royce، التي ستعمل على تنفيذ مشروع بناء محطة فضائية آلية للحصول على الأكسجين في الفضاء.
وأضافت أن تخصيص هذه الأموال سيساعد على تطوير مشاريع مبتكرة لاستكشاف ودراسة الفضاء، وكذلك تحسين الحياة على الأرض. فعلى سبيل المثال، ستعمل شركة Rolls-Royce مع مهندسين من وكالة الفضاء البريطانية على ابتكار طريقة جديدة للحصول على الهواء والماء من الفضاء المفتوح باستخدام روبوت. كما أنها تخطط لابتكار تكنولوجيا تساعد على تحمل المستويات العالية للإشعاعات الفضائية على الكوكب الأحمر، وكذلك تحسين الاتصالات بين المريخ والأرض، وكذلك صنع روبوت للبحث عن الموارد على القمر.
ويذكر أن علماء مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي «CSAIL» التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ابتكروا نموذجًا أوليًا لروبوتات تغير شكلها في الفضاء. من المفترض أن تسمح هذه التقنية بتغيير خصائص القصور الذاتي للمركبة الفضائية، ما يقلل من استهلاك الوقود.
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