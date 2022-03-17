رحيل الفنانة العُمانية شمعة محمد

محمد بن مسعود - الدمام - توفيت الفنانة العمانية شمعة محمد، عن عمر يناهز 64 عامًا في السعودية، إذ كانت فيها لتصوير أحد أعمالها الدرامية، حسبما أكدت مواقع عربية.

وآخر ما كتبته الفنانة الراحلة شمعة محمد، على حسابها على تويتر الاحتفال بيوم المرأة العالمي يوم 8 مارس، وكتبت قائلة: «جميع النساء رائعات بشكل أو بآخر. لا يوجد امرأة إلا وتحمل علي كتفيها الضوء لمدينة كاملة يوم المرأة العالمي».

الفنانة شمعة محمد وُلدت في الكويت عام 1958، وتلقت تعليمها ما بين الكويت والبحرين وانتقلت الفنانة إلى سلطنة عمان في منتصف سبعينات القرن الماضي، وعملت في القطاع الحكومي، وتحديدًا في وزارة التربية والتعليم التي انطلقت منها مجددًا إلى عالم التمثيل بتقديم عمل للوزارة عن محو الأمية، ليكون ذلك العمل بداية جديدة للفنانة الراحلة في عالم الفن.

وبدأت شمعة مسيرتها الفنية منذ نهاية السبعينات، إذ شاركت في العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية في السلطنة ومن أعمالها في التلفزيون مسلسل (قراءة في دفتر منسي، غصات الحنين، طاش ما طاش، الفرية، العاصوف، وغيرها من الأعمال)، وفي المسرح كان للفنانة شمعة عدة مشاركات مسرحية، منها مسرحية «الخوف»، ومسرحية «العوامة»، ومسرحية «المهر».