التعليم الإلكتروني يحث على التراخيص

مزاولة النشاط
وأعلن المركز إلزامية الترخيص لمزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، حيث وضعت مهلة للجهات لتصحيح أوضاعها وفق الخطة الإلزامية، التي امتدت لمدة ستة أشهر بداية من 2021/09/10 حتى 2022/03/10م، وبانتهاء هذه الخطة تكون الجهات المقدمة للبرامج والتدريب ملزمة بالحصول على التراخيص التي تمكنها من الاستمرار في مزاولة النشاط.
وأشاد بالجهود المبذولة من الجهات الراغبة لالتزامها بمعايير المركز، موضحًا أن 191 جهة حكومية وخاصة تمكنت من الحصول على ترخيص، في حين استخرج 271 ترخيصًا لبرامج مقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني.
جهة مستقلة
وأكد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني أنه وفقًا للمادة (العاشرة) من لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة، فإنه لن يسمح للجهات غير المرخصة مزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، وسيتولى المركز اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الجهات المخالفة؛ وذلك من منطلق المهام المنوطة به كجهة مستقلة.
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