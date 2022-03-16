شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى ونجاح الفحوصات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعد مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض اليوم وإجراء بعض الفحوصات الطبية له ـ رعاه الله ـ التي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقال سموه "أبناؤكم سيدي تغمرهم الفرحة بما من الله عليكم من صحة وعافية بعد نجاح الفحوصات الطبية وخروجكم من المستشفى وأنتم ترفلون بثياب العافية وأكاليل السعادة تطوقكم، ودعواتهم لكم سيدي أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه.

كما رفع أمير المنطقة الشرقية التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله-.

وقال سموه: نهنئكم بسلامة قائد مسيرتنا، ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يكلؤه برعايته وأن يمده بعونه وتوفيقه.

وسأل سمو أمير المنطقة الشرقية المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمده بالعون والتأييد، وأن يديمه ذخراً وسنداً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يوفق سمو ولي العهد الأمين.