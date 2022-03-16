اتحاد البلياردو والسنوكر يتعاقد مع الأردني أحمد العنزي لتدريب المنتخب السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تعاقد الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر اليوم، رسميًا مع المدرب الأردني أحمد العنزي؛ لقيادة المنتخب السعودي للسنوكر، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية المقبلة.
وجاء التعاقد مع العنزي نظير سجله التدريبي المميز مع المنتخبات والأندية التي دربها في الفترة الماضية.
وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور ناصر الشمري في إطار اهتمامها بالفئة السنية ورغبة في تأسيس قاعدة متينه من الناشئين والناشئات لتمثيل المنتخبات السعودية في المشاركات الخارجية.
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