محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تبدأ غدًا الخميس، منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية. وتشهد الجولة مواجهة نارية ومن العيار الثقيل، يوم الجمعة المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وهي مباراة الهلال والأهلي. ونعرض لكم مواجهات الجولة الـ25 من دوري المحترفين السعودي. الخميس 17 مارس أخبار قد تهمك الفيصلي X الفتح موعد اللقاء 06:45 ضمك X الاتفاق موعد اللقاء 06:55 النصر X الفيحاء موعد اللقاء 08:50 الجمعة 18 مارس الطائي X الشباب موعد اللقاء 07:00 الاتحاد X الحزم موعد اللقاء 07:05 الهلال X الأهلي موعد اللقاء 08:50 السبت 19 مارس الباطن X الرائد موعد اللقاء 06:45 أبها X التعاون موعد اللقاء 06:55

كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها مواجهة الهلال والأهلي.. تعرف على مواعيد مباريات الجولة الـ25 بدوري المحترفين السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.