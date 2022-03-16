محمد بن مسعود - الدمام - شاهد “فيديو” …معركة عنيفة داخل مدرسة بين المعلمين والطلاب والشرطة تتدخل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمعركة ومشاجرة عنيفة نشبت بين طلاب مدرسة دولية خاصة في منطقة التجمع شرق القاهرة، وتطورت لاشتباكات بين الطلاب والمعلمين.

وكشف الفيديو تبادل مجموعة من الطلاب الضرب قبل أن يتدخل عدد من المعلمين لمحاولة فض الاشتباكات لتنشب معركة أخرى بينهم وبين الطلاب، ما دفع إدارة المدرسة لاستدعاء الشرطة التي نجحت في فض المشاجرة.

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وتبين وفق التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين عدد من طلاب الصفوف الثانوية نتيجة التسابق على أولوية الشراء من مقصف المدرسة، فيما قامت إدارة المدرسة بتحديد الطلاب المتورطين واستدعائهم للتحقيق.

وأعلنت مصادر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم فتح تحقيق بمعرفة الإدارة التعليمية في الفيديوهات التي تم تداولها والوقوف على حقيقة ما حدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

وكشفت أن هناك عقوبة تنتظر هؤلاء الطلاب قد تصل إلى الفصل، لمدة تتراوح بين 3 أيام إلى 15 يوما.

