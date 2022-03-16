محمد بن مسعود - الدمام - حل لغز اختفاء طفلة بعد 60 عاماً …احداث دراماتيكية غير مسبوقة
وصلت السلطات الأميريكية لحل لغز استعصى عليها عشرات الأعوام، بطلته طفلة اختفت في ظروف غامضة.
ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، عثرت السلطات على رفاة محترقة، في صحراء أريزونا، لفتاة اختفت قبل أكثر من 60 عاما في ظروف غامضة.
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تعود القصة للطفلة شارون لي غاليغوس، التي كانت تبلغ من العمر 4 أعوام في 1960، عندما تم اختطافها من حديقة منزل جدتها، ولم يعثر عليها أو على القاتل منذ وقتها.
يذكر أن والدا الطفلة ليسا على قيد الحياة، بينما شكر ابن شقيقها السلطات لأنهم لم يتوقفوا عن البحث طيلة هذه الأعوام.
ويعتقد أن المشتبه بهم في اختطافها كانوا يقودون سيارة من نوع “بليموث” خضراء داكنة من طراز 1951، لكن لم يتم العثور عليهم مطلقا.
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