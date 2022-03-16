اخبار الخليج – مع إتمام تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية.. مستفيدون يشيدون بالتوسع في المشاريع الإسكانية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد منتفعون من الخدمات الإسكانية ضمن التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، أهمية المشاريع التطويرية في الخدمات الإسكانية والتي تعود بالنفع على المواطنين، مؤكدين أن توسع وزارة الإسكان في تقديم الخدمات الإسكانية وتعدد أنواعها يعتبر أمرًا جيدًا يصب في صالح المواطنين.

وبين المنتفعون أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله شكل الدافع من أجل تحقيق ما تم إنجازه على صعيد الانتفاع بالمشاريع الإسكانية.

وقال الكاتب الصحفي عبدالمنعم إبراهيم حسن إن التوجيه الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية إنجاز تاريخي، فهو رقم قياسي وهام حققته مملكة البحرين بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والدعم والاهتمام الكبير الذي أولاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إذ تعكس الأرقام مدى الحرص لجعل ملف الإسكان في المقام الأول ضمن المشاريع والخطط الإستراتيجية.

وأكد عبدالمنعم إبراهيم أن هذا الإنجاز الكبير لامس معظم أهالي مملكة البحرين من مختلف المناطق، فليس هناك عائلة بحرينية في الوقت الراهن لم تبشر باستحقاق الوحدة السكنية لها أو لأحد أقاربها، وهذا المشروع وإن عاصر أشد الفترات الاستثنائية للظرف العالمي لجائحة فيروس كورونا، إلا أنه وجد الإصرار الحقيقي من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عبر ما أصدره سموه من أوامر التوزيع على تخطي هذه التحديات والانتهاء من استكمال التوجيه الملكي السامي.

أما السيد حسن القاضي فأوضح أن طلبه يعود لعام 2007، ورغم سنوات الانتظار الطويلة إلا أنه سعيد جدًا بالانتفاع، موضحًا أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كانت السبب في الإسراع بالانتفاع له ولغيره من المنتفعين، ووصف التوجيهات الملكية السامية بأنها مصدر سعادة لمن انتفعوا في هذه الدفعة وضمن هذا المشروع الذي عني بتوزيع 40 ألف وحدة سكنية على المستحقين.

وقال القاضي إن المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يمثل المحرك الرئيسي لكل مشاريع التنمية التي تحققت في مملكة البحرين، فرؤيته التطويرية تسعى لتحسين واقع حياة المواطن، مؤكدًا عزيمة أبناء البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على مواصلة مسيرة التنمية والتحديث.

ومن جانبها قالت السيدة لطيفة حسن إن الإجراءات المحدثة والمتبعة في وزارة الإسكان سهلت على المواطنين الكثير من الجهد والعناء، مؤكدة على التطور الذي تشهده الوزارة في من تواصلها مع المواطنين، وقالت إنها تلقت طلبًا عبر الرسائل النصية لتحديث بياناتها، وبعد شهر من تحديثها للبيانات تم التواصل معها هاتفيًا من قبل وزارة الإسكان تفيدها بخبر استفادتها من الخدمة الإسكانية.

وأوضحت لطيفة سعادتها بمنحها منزلًا شرق الحد ضمن الأرامل المستفيدات من الخدمات الإسكانية مشيرة إلى أنها كانت بحاجة شديدة للانتفاع السريع، وأكدت أن الفرحة ليست فقط للـ 40 ألف منتفع، بل أن الفرحة كبيرة لـ 40 ألف عائلة استفادت من تأمين مسكن يضمن لهم العيش الكريم.