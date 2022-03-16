طيار روسي يتمكن من الهبوط رغم إصابة طائرته بصاروخ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأظهر الفيديو هبوط مقاتلة من نوع “سو _ 25″، الطيار تمكن من العودة بالمقاتلة والهبوط بنجاح، رغم إصابة الطائرة بصاروخ من منظومة دفاع جوي أوكرانية محمولة.

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