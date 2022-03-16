وكالة «الحج» تكشف تفاصيل إحصائية المعتمرين القادمين للمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، إحصائية لعدد المعتمرين القادمين للمدينة المنورة من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية لموسم عمرة 1443هـ، مؤكدة أن عدد المعتمرين بلغ أكثر من 500 ألف معتمر.

وأوضح التقرير – الصادر عن وكالة شؤون الزيارة بالمدينة المنورة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) – أن عدد القادمين جوًا بلغ 531546 معتمرًا، فيما غادر 426547 معتمرًا، فيما بلغ عدد القادمين برًا 40069 معتمرًا، بينما غادر 31748 معتمرًا، مؤكدة أن عدد المعتمرين القادمين عبر البحر بلغ 72 معتمرًا، فيما غادر 71 معتمرًا.

وأضاف التقرير – فيما يتعلق بتصاريح تطبيق “توكلنا” لزيارة المسجد النبوي والروضة الشريفة في الفترة السابقة – أن إجمالي التصاريح للصلاة في الروضة الشريفة، بلغ مليونًا و232 ألفًا و549 تصريحًا للرجال، منها 214 ألفًا و29 تصريحًا للسعوديين، و618 ألفًا و721 تصريحًا للمقيمين، و399 ألفًا و799 تصريحًا للزوار، موضحًا أن إجمالي عدد التصاريح للنساء بلغ 947 ألفًا و10 تصاريح.

وأشارت إلى سعيها لتقديم حزمة من الخدمات للزوار والمعتمرين عبر المنافذ الجوية البرية والبحرية، من خلال تسريع زمن إنهاء إجراءات الدخول والمغادرة ومتابعة المرضى المنومين وإرشاد المعتمرين وتسليمهم لشركات العمرة والتعامل مع البلاغات الواردة بشكل سريع للوصول إلى الجودة المطلوبة.