«سبل» يطلق المبادرة التعليمية.. أولى برامج المسؤولية الاجتماعية وهذه أهم أهدافها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أطلق مؤسسة البريد “سبل”، المبادرة التعليمية أولى برامج المسؤولية الاجتماعية، التي ستسهم في تقديم محتوى تدريبي وتطويري لتعزيز مهارات الفئات المستهدفة وتطويرهم ليكونوا جاهزين لسوق العمل.

وتستهدف هذه المبادرة، إطلاق ضخ عدد من الكوادر والكفاءات الوطنية في عدة مجالات، ورفع مستويات السعودة فيها، ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية.

هذا وتعكس استراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية تطوير قدرات جميع المواطنين، وتحضيرهم للمستقبل، واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، على المستويين المحلي والعالمي.

وتشتمل المبادرة على ثلاثة برامج متنوعة، تساعد على تطوير قدرات وإمكانات الكوادر الوطنية، هي: برنامج “إتمام” للتدريب التعاوني، وهو برنامج يهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات لدى الطاقات الشبابية في فترة التدريب التعاوني، والسماح لهم بتطبيق التعليم الأكاديمي، لتمكينهم من تحقيق التوافق بين متطلبات الجامعة واحتياجات سوق العمل.

بينما يهدف برنامج “رائد”، إلى جذب المواهب من الخريجين الجدد، عبر برنامج تدريبي مكثف لمدة عام كامل، يتضمن العديد من الأنشطة والمسارات، وبرنامج “تمهير” للتدريب على رأس العمل، حيث يهتم بتطوير وتأهيل حديثي التخرج، ويهدف إلى إكساب الكوادر الوطنية الشابة، خبرة عملية تسهم في انخراطهم بسوق العمل، كما تتراوح مدة البرنامج من ثلاثة إلى ستة أشهر.