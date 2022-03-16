جونسون : اتفقت مع السعودية على ضرورة تجنب التضخم والعواقب الاقتصادية المدمرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا اتفقت مع السعودية على ضرورة تجنب التضخم والعواقب الاقتصادية المدمرة.

وأضاف أن “هناك تفهم في السعودية للحاجة لاستقرار أسواق النفط والغاز العالمية”.

وقال رئيس وزراء بريطانيا، إنه وجه الشكر لـ السعودية على دعمها لقرار الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.. واتفقت مع السعودية على ضرورة تجنب التضخم والعواقب الاقتصادية المدمرة