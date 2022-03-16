محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا اتفقت مع السعودية على ضرورة تجنب التضخم والعواقب الاقتصادية المدمرة.
وأضاف أن “هناك تفهم في السعودية للحاجة لاستقرار أسواق النفط والغاز العالمية”.
وقال رئيس وزراء بريطانيا، إنه وجه الشكر لـ السعودية على دعمها لقرار الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.. واتفقت مع السعودية على ضرورة تجنب التضخم والعواقب الاقتصادية المدمرة
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون : اتفقت مع السعودية على ضرورة تجنب التضخم والعواقب الاقتصادية المدمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.