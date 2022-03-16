محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : دول الخليج تمتنع عن تقديم الدعم لليمن في مؤتمر المانحين والسعودية تقول …يكفي؟ !

أمتنعت دول الخليج العربي، اليوم الأربعاء، بالاجماع عن تقديم الدعم إلى اليمن وسط ترقب بتغيرات مفاجئة في الفترة القادمة.

و أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات عدم تقديمها للدعم بمؤتمر المانحين لليمن.

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وذكر مندوب السعودية عبدالعزيز الربيعة بان بلاده اكتفت بالدعم الذي قدمته لليمن الذي يبلغ ١٩ مليار دولار خلال السنوات السابقة.

فيما لم تعلن دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، عن تقديم أي دعم لليمن خلال المؤتمر.

واعتبر مراقبون أن إمتناع دول الخليج عن تقديم الدعم في مؤتمر المانحين لليمن اليوم يعد إهانة غير مباشرة للمنظمات الدولية ومن يشرف عليها؛ لأن أغلب تلك الأموال تذهب للمصاريف التشغيلية بعيدا عن الشعب اليمني.

وأكدوا أن الموقف الموحد لدول الخليج يشير إلى ترتيبات مفاجئة في الفترة المقبلة، خصوصاً مع التغيرات الدراماتيكية في المشهد الإقتصادي العالمي .

وخرج ‏مؤتمر المانحين لدعم اليمن باقل من ثلث التمويل المطلوب من قبل الامم المتحدة؛ إذ بلغ إجمالي تعهدات المانحين في المؤتمر الذي عقد اليوم لدعم خطة الاستجابة الانسانية لهذا العام ١.٣ مليار دولار من أصل ٤.٣ مليار دولار سعت الامم المتحدة للحصول عليها؛ ما يشير إلى انحدار الوضع الإنساني في اليمن نحو مزيدا من التأزم.