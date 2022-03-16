اخبار الخليج – بالصور.. الشيخ راشد بن خليفة يرعى افتتاح أول معرض للأعمال الفنية بتقنية «NFT» في المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - انطلق أول معرض للأعمال الفنية بتقنية الرموز الغير قابلة للاستبدال «NFT» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا « NFT MENA Exhibit 2022»، والذي تحتضنه مملكة البحرين ويقام برعاية كريمة من معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون. ويأتي المعرض بالتعاون مع «دار الفن»، وتستمر أعماله حتى يوم الجمعة 18 مارس الجاري، في فندق الريتز كارلتون.

وسيتضمن المعرض والمؤتمر تنظيم عدد من الجلسات النقاشية التي سيقدمها عدد من المتحدثين من القطاعين العام والخاص وستتناول جملة من القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا والفن وعلى وجه التحديد الــ NFT، ومن بينها موضوعات من بينها التطور التكنولوجي والاستعداد للمستقبل، وسبل بيع وشركاء تكنولوجيا الــNFTs، وتكنولوجياNFTs من منظور الفنانين.

وفي هذا الصدد، عبر معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون عن مدى سعدته بأن تحتضن مملكة البحرين أول معرض للأعمال الفنية بتقنية «NFT» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في حدث كبير على مستوى المنطقة ويشكل فرصاً للفنانين المحليين لتبادل الخبرات و التعاون مع فنانين عالميين.

وأضاف معاليه أن ذلك يتواكب مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في دعم قطاعات الإبداع والابتكار إلى جانب اهتمام وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة «دار الفن» الجهة المنظمة للمعرض عبدالرحمن المقلة عن جزيل شكره لجميع المؤسسات والشركات الداعمة والراعية للمعرض مؤكدا على أن احتضان البحرين لمعرض بهذا المستوى سيضعها على خارطة التقدم التكنولوجي، وفي صدارة الدول المتقدمة بالمجال الرقمي.

من جهتها، عبرت الرئيس التنفيذي لـ Binance NFT الراعي الذهبي للمعرض أثينا يو نائب عن مدى سعادتها لكونها جزءًا من أول معرض لـ «NFT» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ أنه لا تقتصر ثورة المنصات المشفرة على عالم العملات المشفرة وتداول العملات، بل إنها تشمل عالم الفن أيضًا.

وأكدت على تطلعهم للفنانين في البحرين والمنطقة ككل أن يستفيدوا من التكنولوجيا الناشئة، حيث يشكل هذا المعرض منصة مثالية لتبادل الخبرات والاستفادة فيما بينهم.»

وشارك في هذا المعرض فنانون من البحرين والمنطقة والعالم، حيث ستُقدَّم مجموعة من الأعمال الإبداعية التي تحمل تواقيع فنانين مثل لينا الأيوبي وعدنان الأحمد وغيرهم، حيث سيعرضون خطوة بخطوة عملية الدخول في عالم «NFT»، ويتضمن المعرض كذلك ورش عمل تحت إشراف خبراء في المجال وجلسات تعليمية للفنانين والهواة، مما يرفع من مساهمة صناعة الفن والثقافة في الاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتولى صندوق العمل «تمكين» الرعاية البلاتينية للمعرض والمؤتمر، في حين يحظى برعاية ذهبية من شركة Binance أكبر منصة عالمية لتداول العملات الرقمية، إلى جانب «ريتز – كارلتون البحرين»، و»إن إف تي بازل»، بالإضافة إلى الرعاية الاستراتيجية من مجلس التنمية الاقتصادية و»بنفت» و»راديو بحرين». وبالنسبة للرعاة الفضيون فهم «إم بي سي» و»فنانيس» و ANCORE STRATEGY وشملت الرعاية البرونزية كلاً من TRUST WALLET و صقر الخليج لحلول الأعمال و META YACHTS و DAMG و NALIKE STUDIO، أما بالنسبة للشركاء الإعلاميون فهم localbh و pico و Carolina-Mir.