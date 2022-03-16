محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب تضمن 15 نقطة …من انتصر ومن رضخ للامر الواقع

كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، عن تفاصيل اتفاق وشيك بين روسيا وأوكرانيا من 15 نقطة، بما في ذلك وقف إطلاق النار وانسحاب روسيا إذا قررت كييف الحياد وقبلت فرض قيود على قواتها المسلحة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: إن الصفقة “ستشمل تخلي كييف عن طموحاتها للانضمام إلى الناتو، والتعهد بعدم استضافة قواعد عسكرية أو أسلحة أجنبية مقابل الحماية من الغرب”.

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ونقلت الصحيفة عن ميخايلو بودولاك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله: إن “أي صفقة ستشمل “مغادرة قوات الاتحاد الروسي على أي حال أراضي أوكرانيا” التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء الغزو في 24 فبراير أي المناطق الجنوبية على طول آزوف والبحر الأسود، وكذلك الأراضي الواقعة إلى الشرق والشمال من كييف.

وأضافت “فاينانشيال تايمز”: “ستحتفظ أوكرانيا بقواتها المسلحة لكنها ستضطر إلى البقاء خارج التحالفات العسكرية مثل الناتو والامتناع عن استضافة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها”.

