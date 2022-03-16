اخبار دوليه – بايدن يعلن عن إرسال أسلحة إضافية بـ800 مليون دولار أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يشن هجوماً مروعاً على أوكرانيا».

وقال بايدن إن إدارته ستواصل «فرض العقوبات على روسيا لعرقلة اقتصادها بسبب الهجوم على أوكرانيا».

كما أكدت أن واشنطن «تواصل إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا»، معلناً عن إرسال أسلحة إضافية بقيمة 800 مليون دولار إلى كييف.