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القيادة تهنئ رئيس تركمانستان على فوزه بالانتخابات

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد سيردار بيردي محمدوف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في تركمانستان.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس سيردار بيردي محمدوف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في تركمانستان.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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