أمير الجوف يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى ونجاح الفحوصات الطبية التي أجريت له

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأكد سموه سعادة وفرحة أبناء الوطن بسلامة خادم الحرمين الشريفين ليواصل مسيرة النهضة والخير والبناء في الوطن الغالي، والعمل لخدمة الأمتين العربية والإسلامية وقضاياها كما عودنا – حفظه الله – على مر السنين.

كما رفع سمو أمير الجوف التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله-، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله-.

وقال : نهنئكم بسلامة قائد هذه البلاد المباركة، ونرفع الأكف بالشكر للمولى عز وجل على نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين ولله الحمد.

وسأل سمو أمير الجوف المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وأن يعينهما على مواصلة خدمة هذه البلاد المباركة، والأمتين العربية والإسلامية.