أمير الباحة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى ونجاح الفحوصات الطبية التي أجريت له

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى اليوم بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقال سموه : “من نعم الله أن منّ علينا بفرحة رؤية خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى سالماً معافى – حفظه الله ورعاه – وإننا نبتهل إلى المولى القدير أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يحفظه ويديمه ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية ” .