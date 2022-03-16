أمير الباحة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى ونجاح الفحوصات الطبية التي أجريت له

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى اليوم بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وقال سموه : “من نعم الله أن منّ علينا بفرحة رؤية خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى سالماً معافى – حفظه الله ورعاه – وإننا نبتهل إلى المولى القدير أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يحفظه ويديمه ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية ” .
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