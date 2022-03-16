محمد بن مسعود - الدمام - أنباء عن وفاة مشهورة السناب السعودية “ساز القحطاني” بسبب حادث سير

تداولت أنباء، عن وفاة مشهورة سناب شات ساز القحطاني عن عمر ناهز الـ 22 عامًا، بعد تعرضها لحادث سير.

وتصدر هاشتاج باسم ساز القحطاني موقع التدوينات القصيرة تويتر، خلال الساعات الماضية وسط الدعوات لها، كما طالب البعض بالتأكد من حقيقة وفاتها.

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وكشفت حسابات مختلفة، أن سبب وفاة مشهورة ساز القحطاني تعرضها لحادث سير ، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل جديدة.