محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , أن انطلاق رالي جميل للسيدات وبمشاركة 35 فريقاً من 15 جنسية ولأول مرة بالمملكة يعدّ بداية جديدة لرياضة السيارات للسيدات منوهاً سموه بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لهذه الرياضة بمتابعة سمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبمبادرة من عبداللطيف جميل للسيارات ومؤسسة عبدالله باخشب .
وتطرق سموه في كلمة له خلال رعايته لحفل انطلاق المتسابقات المشاركات في رالي جميل للسيدات في نسخته الأولى لعام 1433 والمقام في قصر القشلة التاريخي بمدينة حائل , اليوم , للمزايا النسبية والمواقع الطبيعية في منطقة حائل التي جعلت منها منطلقاً للراليات الصحراوية الأولى في المملكة سابقاً ومنطلقاً لأول رالي للسيدات بالمملكة والخليج , عادّاً سموه مشاركة 70 متسابقة في أول نسخة مؤشر نجاح , معرباً عن شكره لجميع من أسهم في نجاح انطلاق رالي جميل للسيدات من جهات حكومية وخاصة ولجان تنظيمية .
وكان سمو أمير حائل قد أطلق شارة بدء السباق بمشاركة (70) متسابقة يمثلن (35) فريقاً من (15) جنسية ويتكون الرالي من ثلاثة مراحل بمسافة تبلغ (1000) كيلو متر , حيث بدأ من حائل ويمر بالقصيم وينتهي بالرياض ، ويعد أول رالي ملاحي للسيدات على الطرقات الوعرة والوحيد من نوعه في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
أخبار قد تهمك
ويعتمد هذا الرالي على استخدام مهارات التخطيط ونظام الملاحة (GPS)، ولا يعتمد على السرعة بهدف جمع أكبر عدد من النقاط عند كل نقطة وصول.
قد يهمك أيضاً :-
- القبض على مخالف لنظام أمن الحدود ارتكب حوادث جنائية بمكة
- الشرعية تؤكد رفض الحوثيين استقبال غروندبيرغ والسعودية تدعو للحوار عقب تصعيد دبلوماسي كبير
- زلزال بقوة 7,3 درجة يضرب شرق اليابان وتحذير من تسونامي
- بالأرقام.. عدد المعتمرين القادمين للمدنية المنورة
- ماجد المهندس وأصيل هميم يختتمان حفلات “جلسات في إكسبو”
كانت هذه تفاصيل خبر أمير حائل يرعى حفل انطلاق رالي جميل للسيدات في نسخته الأولى “حائل 13” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.