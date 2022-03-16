أمير حائل يرعى حفل انطلاق رالي جميل للسيدات في نسخته الأولى “حائل 13”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , أن انطلاق رالي جميل للسيدات وبمشاركة 35 فريقاً من 15 جنسية ولأول مرة بالمملكة يعدّ بداية جديدة لرياضة السيارات للسيدات منوهاً سموه بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لهذه الرياضة بمتابعة سمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبمبادرة من عبداللطيف جميل للسيارات ومؤسسة عبدالله باخشب .

وتطرق سموه في كلمة له خلال رعايته لحفل انطلاق المتسابقات المشاركات في رالي جميل للسيدات في نسخته الأولى لعام 1433 والمقام في قصر القشلة التاريخي بمدينة حائل , اليوم , للمزايا النسبية والمواقع الطبيعية في منطقة حائل التي جعلت منها منطلقاً للراليات الصحراوية الأولى في المملكة سابقاً ومنطلقاً لأول رالي للسيدات بالمملكة والخليج , عادّاً سموه مشاركة 70 متسابقة في أول نسخة مؤشر نجاح , معرباً عن شكره لجميع من أسهم في نجاح انطلاق رالي جميل للسيدات من جهات حكومية وخاصة ولجان تنظيمية .

وكان سمو أمير حائل قد أطلق شارة بدء السباق بمشاركة (70) متسابقة يمثلن (35) فريقاً من (15) جنسية ويتكون الرالي من ثلاثة مراحل بمسافة تبلغ (1000) كيلو متر , حيث بدأ من حائل ويمر بالقصيم وينتهي بالرياض ، ويعد أول رالي ملاحي للسيدات على الطرقات الوعرة والوحيد من نوعه في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

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ويعتمد هذا الرالي على استخدام مهارات التخطيط ونظام الملاحة (GPS)، ولا يعتمد على السرعة بهدف جمع أكبر عدد من النقاط عند كل نقطة وصول.