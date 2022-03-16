محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن شرطة المنطقة قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكب حوادث جنائية، تمثلت في ادعاء تقديم المساعدة لكبار السن والعمالة للحصول على الرقم السري وتبديل بطاقاتهم البنكية بأخرى لا تعمل، في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مخالف لنظام أمن الحدود ارتكب حوادث جنائية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.