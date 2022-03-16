محمد بن مسعود - الدمام - الشرعية تؤكد رفض الحوثيين استقبال غروندبيرغ والسعودية تدعو للحوار عقب تصعيد دبلوماسي كبير

قالت الحكومة الشرعية ، أمس الثلاثاء، إن الحوثيين يرفضون كل جهود السلام، بما في ذلك رفض استقبال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في العاصمة صنعاء.

وقال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي -في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت الملف اليمني- إن الحوثيين يرفضون السلام بما في ذلك رفضهم المستمر وإلى الآن استقبال المبعوث الخاص( هانس غروندبرغ) في صنعاء”.

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ويتزامن حديث الشرعية عن رفض الحوثيين للسلام مع دعوة للسعودية لجميع الأطراف اليمنية بمن فيهم الحوثيين للحضور إلى الرياض ، وفق مانشرته وكالة رويترز .

كما تأتي دعوة المملكة العربية السعودية للحوثيين للولوج في التفاوض عقب يومين من اجتماع وزراء الخارجية العرب أقروا خلاله تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، مايثير الإستغراب بشأن التصعيد المسبوق لتلك الدعوة .