محمد بن مسعود - الدمام - الشرعية تؤكد رفض الحوثيين استقبال غروندبيرغ والسعودية تدعو للحوار عقب تصعيد دبلوماسي كبير
قالت الحكومة الشرعية ، أمس الثلاثاء، إن الحوثيين يرفضون كل جهود السلام، بما في ذلك رفض استقبال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في العاصمة صنعاء.
وقال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي -في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت الملف اليمني- إن الحوثيين يرفضون السلام بما في ذلك رفضهم المستمر وإلى الآن استقبال المبعوث الخاص( هانس غروندبرغ) في صنعاء”.
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ويتزامن حديث الشرعية عن رفض الحوثيين للسلام مع دعوة للسعودية لجميع الأطراف اليمنية بمن فيهم الحوثيين للحضور إلى الرياض ، وفق مانشرته وكالة رويترز .
كما تأتي دعوة المملكة العربية السعودية للحوثيين للولوج في التفاوض عقب يومين من اجتماع وزراء الخارجية العرب أقروا خلاله تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، مايثير الإستغراب بشأن التصعيد المسبوق لتلك الدعوة .
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