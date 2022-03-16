زلزال بقوة 7,3 درجة يضرب شرق اليابان وتحذير من تسونامي

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بقوة 7,3 درجة، منذ قليل، شرق اليابان وسط تحذيرات من تسونامي، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.
وأعلنت السطات في العاصمة الأوكرانية عن انقطاع الكهرباء في أكثر من منطقة بسبب الزلزال، الذي وصفته بـ “الضخم”.
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