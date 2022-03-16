شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحصل على عضوية لجنة «القانون التجاري» بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت المملكة العربية السعودية على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "UNCITRAL" للفترة (2022 - 2028) بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة الاثنين الماضي في نيويورك.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مذكرة التعاون التي أبرمت بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية بشأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستئماني بتاريخ 1442/4/16هـ .

ويعمل المركز مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" على تهيئة بيئة قانونية مواتية للتجارة في المملكة من خلال إذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها، ونشر الوعي بنصوص الأونسيترال، وإجـراء تحليـل للثغـرات وتحديـد موضوعات الإصلاح التشـريعي، مع تقديــم الدعــم للصياغــة التشــريعية من قبل اللجنة فــي اعتمــاد واســتخدام نصــوص اللجنــة والمعاييــر الأخــرى ذات الصلــة، إضافة إلى بنــاء القــدرات واستحداث برامج تتعلق بمجالات التعاون بين بما يسهم في دعـم التفسـير الموحـد لنصـوص الأونسـيترال ومعاييـر القانـون التجـاري الدولـي.

يذكر أن اللجنة التي تضم في عضويتها 70 عضواً وتعمل منذ أكثر من خمسين عاماً على معالجة وإزالة العوائق التي تواجه التعاملات التجارية نتيجة القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، إلى جانب المساعدة في إصلاح القوانين التجارية، وصياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد تجارية موحدة تحظى بقبول عالمي.