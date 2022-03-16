اخبار الخليج – تحقيقاً لتطلعات أهالي المحافظة.. «تنسيقي العاصمة» يوصي بتنفيذ احتياجات السنابس والنبيه صالح الخدمية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة السيد حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة نائب رئيس المجلس التنسيقي بالجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية الخدمية، ودورهم الفاعل في التعاون الوثيق والتنسيق المشترك بين محافظة العاصمة ومختلف الوزارات والهيئات خدمة للأهالي والمقيمين في المحافظة، وتعزيز التواصل والتفاعل بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة، مؤكداً سعادته على أهمية المجلس التنسيقي في تحقيق تطلعات الأهالي والمقيمين في محافظة العاصمة من خلال التواصل الوثيق والزيارات الميدانية المستمرة لجميع مناطق المحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنسيقي الثاني لمحافظة العاصمة في دورت الثالثة 2022 عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الأعضاء من ممثلي الجهات المختلفة، إذ استعرض المجلس خلال الاجتماع تقريراً مرئياً عن احتياجات منطقة النبيه صالح، والتي تم رصدها من خلال الزيارات الدورية لفريق الأحوال العامة بمحافظة العاصمة للمنطقة، والتي تمثلت في تطوير وصيانة الطرق بالمنطقة، ورصف الطرق الترابية الموجودة، وإنشاء ملعب لأهالي المنطقة، وتطوير مرفأ الصيادين، وإنشاء حديقة للأهالي، وتطوير عين السفاحية وجعلها من المعالم السياحية والتراثية، وإنشاء مدارس جديدة بالمنطقة، وتوسعة المدارس الحالية.

وأطلع المجلس على عرض مرئي تناول أهم الاحتياجات الخدمية في منطقة سنابس، والتي تم رصدها من خلال الزيارات الميدانية الدورية لجميع مناطق محافظة العاصمة تحقيقاً لرؤى وتطلعات أهالي المحافظة وأهداف التنمية الشاملة، وتطوير الخدمات المقدمة للأهالي، وتحسين جودة الحياة، وتمثلت أبرز الاحتياجات في إنشاء الأرصفة، ومواقف للسيارات، وإعادة تخطيط بعض الطرق، وإزالة المباني العشوائية والمهجورة والمخالفة نظراً لخطورتها على المارة والمركبات.

كما تابع المجلس آخر مستجدات مكافحة جائحة فايروس كورونا والجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وآخر الإحصائيات المتعقلة بالجائحة وانخفاض معدلات الإصابة خلال هذه الفترة في مملكة البحرين، وشدد المجلس على ضرورة مواصلة التزام الجميع بمواصلة إتباع الإجراءات الاحترازية لتقليل حد انتشار الفايروس.