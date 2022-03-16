اخبار الخليج – «دُمت خضراء» تشجر حديقة محمد بن فارس بـ 260 شجرة وشجيرة

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب اليوم (الأربعاء) في فعالية تشجير حديقة محمد بن فارس في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، وذلك ضمن الحملة الوطنية للتشجير دُمتِ خضراء.

وجاءت الفعالية انطلاقا من العمل الوطني المشترك، واستكمالا لمشروع تطوير حديقة محمد بن فارس، حيث أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي إطلاق حملة تشجير في الحديقة بالتعاون من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، وبدعم كريم من شركة STC البحرين، وبمشاركة 15 ضابط وفرد من منتسبي وزارة الداخلية، بهدف زيادة الرقعة الخضراء في الحديقة وتوفير أشجار ظل للمساهمة في تنقية البيئة وتخفيف درجات الحرارة في المنطقة المحيطة.

وتأتي مساهمة الحملة الوطنية للتشجير «دُمت خضراء» والتي انطلقت برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، كاستجابة مباشرة لتطلعات أهالي المنطقة، والمتابعة الحثيثة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب لاستكمال مشروع إعادة تأهيل الحديقة، حيث قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتجديد الموقع، وإنشاء ملعب، واستراحات، ومضمار للمشي، وألعاب لمختلف الأعمار، وأجهزه رياضية، إلى جانب مقهى وكشك وصالة ألعاب ومبنى للخدمات.

وساهمت الحملة بغرس 260 شتلة من أشجار وشجيرات تتناسب مع الموقع والطبيعة المناخية لمملكة البحرين دون التأثير على البنية التحتية للحديقة.

‏‎وقد تمت فعالية التشجير بحضور معالي رئيس مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، وسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف، وأمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، وسعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، وسعادة المهندس عاصم عبداللطيف مدير عام بلدية الجنوبية، ونائب رئيس التنفيذي لشركة STC البحرين للشؤون المالية أحمد الجودر، ومدير ادارة المشاريع بشؤون البلديات المهندس يوسف بوحجي، ومدير البرامج الاجتماعية بالمحافظة الجنوبية السيد محمد الفاو، نائب رئيس المجلس البلدي عبداللطيف محمد سلمان، ورئيس شعبة التأهيل والتقييم والإحصاء بوزارة الداخلية، الرائد أحمد الأنصاري، وبمشاركة 15 من منتسبي الوزارة وذلك استمرارا لنهج التواصل وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية.

وعلى هامش الفعالية، أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة حريصة على توفير كل الدعم اللازم لإنجاح حملة «دمت خضراء» مشيدا بجهود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والتي تتماشى مع خطط وبرامج الوزارة في تكثيف التشجير في مختلف المشاريع البلدية والشوارع والتقاطعات العامة وذلك ضمن الخطة الوطنية للتشجير التي أقرها مجلس الوزراء الموقر.

وأشار الوزير إلى اهتمام معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمشروع تطوير حديقة محمد بن فارس مبينا أن اشتمال الحديقة ضمن الحملة سيشكل استكمالا لعملية التطوير وسيعطي بعدا جماليا وبيئيا أكبر للحديقة.

ومن جانبها، أكدت أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة «إن المبادرة فخورة بالتعاون المستمر والمشترك مع مختلف القطاعات العامة والخاصة والأهلية، لكونها جسدت للجميع وبشكل واضح في فترة وجيزة ما يمكن تحقيقه بتظافر الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة والتي تتسق مع الأهداف الوطنية لمملكة البحرين.»

يذكر أن الحملة الوطنية للتشجير «دمت خضراء» قد أطلقت في 20 أكتوبر 2021م، برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، حفظها الله، وتستهدف تشجير 27 موقعاً حتى مارس في المرحلة الأولى من الحملة، على مساحة تقدر بأكثر من 70 ألف متر مربع، وأكثر من 21 ألف متر طولي لزراعة ما يزيد عن 50 ألف شجرة وشجيرة، بتكلفة تتجاوز النصف مليون دينار.