اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا يلتقي رئيس هيئة مكتب فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة السفير أحمد عبدالله الهرمسي الهاجري سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا، بسعادة الجنرال الدكتور مولدوكو رئيس هيئة مكتب فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022، بمكتبه في القصر الرئاسي بجاكرتا.
وخلال اللقاء، أشاد سعادة السفير أحمد عبدالله الهرمسي الهاجري بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وخاصة في مجال البنوك الإسلامية والمجال الاستثماري والتجاري، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أكد سعادة رئيس هيئة مكتب فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا على عمق ومتانة العلاقات البحرينية الإندونيسية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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